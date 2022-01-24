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Общество
Следственные действия по делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени завершены

Следственные действия по делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени завершены

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В Главном следственном управлении СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В СК напомнили, что уголовное дело было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в связи с длительными безуспешными поисками ребенка.

Следствие установило, что 30 июня 2021 года подозреваемый Виталий Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, встретил незнакомую ему малолетнюю девочку на лестничной площадке одного из жилых домов Тюмени.

Он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру, где задушил.

«В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

30 июня 2021 года восьмилетняя девочка ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени и пропала. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа был задержан Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Во время допроса мужчина признал свою вину и рассказал о деталях преступления.

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