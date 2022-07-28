Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Армия
Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ
Политика
В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Мир
Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
Мир
ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке

Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности работу госкорпорации «Роскосмос».

«Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в «Роскосмосе», и в этой связи я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы «Роскосмоса», его отдельные направления», — заявил Путин.

С докладом по теме выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Мы сможем создавать автономные базы на Луне и планетах»
Космонавт-испытатель Олег Блинов — об изоляционном эксперименте продолжительностью 240 суток и о том, зачем экипаж SIRIUS-21 выращивал зелень и пек хлеб

26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Путиным оценил ситуацию в отечественной космической отрасли как непростую. Как подчеркнул Борисов, основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

В тот же день Борисов сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также напомнил, что планируется создание собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Дмитрий Рогозин был освобожден от должности главы «Роскосмоса» 15 июля. Борисов же до назначения на новую должность был заместителем председателя правительства РФ.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Рогозина никак не связана с какими-либо претензиями к его работе. Он указал, что позднее Рогозин получит новую должность.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022