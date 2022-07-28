Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности работу госкорпорации «Роскосмос».

«Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в «Роскосмосе», и в этой связи я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы «Роскосмоса», его отдельные направления», — заявил Путин.

С докладом по теме выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Путиным оценил ситуацию в отечественной космической отрасли как непростую. Как подчеркнул Борисов, основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

В тот же день Борисов сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также напомнил, что планируется создание собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Дмитрий Рогозин был освобожден от должности главы «Роскосмоса» 15 июля. Борисов же до назначения на новую должность был заместителем председателя правительства РФ.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Рогозина никак не связана с какими-либо претензиями к его работе. Он указал, что позднее Рогозин получит новую должность.