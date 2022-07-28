В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории

Власти Черногории приняли решение заморозить недвижимость россиян в стране, чтобы ускорить процесс своего вступления в Евросоюз. Об этом в четверг, 28 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, назвав такие действия воровством.

«Черногория, мечтающая о членстве в ЕС и ждущая вступления туда уже почти 12 лет, возможно, решила, что проводимая ею санкционная политика, которую одобрит коллективный Запад, ускорит этот процесс. Замораживать купленную россиянами недвижимость, прикрываясь санкциями, теоретически означает соответствовать требованиям Евросоюза и поддерживать антироссийскую повестку, а по факту это просто воровство», — указал он.

Однако, по словам депутата, поступая так, Черногория ворует сама у себя. Как подчеркнул Белик, поймет она это после того, как ее экономика останется без инвестиций, которые обеспечивались российскими гражданами и российскими компаниями.

Накануне издание Balkan Insight со ссылкой на МИД Черногории сообщило, что власти страны в рамках исполнения санкционного режима начали замораживать недвижимость, которая принадлежит гражданам России.

22 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментом в антироссийской игре. По словам главы МИД, раньше русские братья были друзьями для черногорцев и македонцев. Они помогали в самые тяжелые времена, выступали в защиту православия на Балканах.

Министр также подчеркнул, что как Северная Македония, так и Черногория хотела вступить в Евросоюз, однако их втянули в НАТО, призывали присоединиться к антироссийским санкциям, начали разогревать русофобские настроения внутри стран.

19 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о старте переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии. Северная Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года. Кроме них, на данный момент статус кандидатов на вступление в ЕС по-прежнему имеют Турция, Черногория и Сербия.

В июне Черногория официально поддержала шестой пакет санкций ЕС против России из-за специальной операции РФ по защите Донбасса. Помимо этого, Черногория заморозила 44 объекта недвижимости граждан России.

Между тем посол России в Подгорице Владислав Масленников сообщил, что страна отключила вещание российских телеканалов на своей территории.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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