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Черногория отключила российские телеканалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Черногория отключила вещание российских телеканалов на своей территории. Об этом рассказал посол РФ Владислав Масленников.

«В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства», — сказал сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

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Масленников отметил, что в Черногории также отключили Первый канал и канал «Победа», которые не входят в ограничительный список ЕС.

Черногория не является членом ЕС, но имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также страна входит в НАТО.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на вещание для трех телеканалов: «Россия РТР»/«РТР Планета» (версии «России 1» для зарубежной аудитории), «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».

6 июня глава Нацсовета по СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил о прекращении вещания 80 зарегистрированных в стране телеканалов. Они будут отключены 9 июня. Чиновник заявил, что «программы пропадут из инфопространства Латвии». Одновременно с этим он объявил о выдачи разрешения на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Как и в случае с Черногорией, в Латвии были запрещены те телеканалы, которые не входили в пакеты антироссийских санкций ЕС.

3 марта итальянский вещатель Sky Italia, дочерняя компания британского конгломерата Sky, исключила российские каналы из автоматически настроенного списка. Среди отключенных каналов были «РТР-Планета», Первый канал, «Россия 24» и RT.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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