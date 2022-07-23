Лавров заявил об использовании Западом Подгорицы и Скопье против РФ

Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментом в антироссийской игре. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ассоциации «Наше кино», которое опубликовано на сайте ведомства.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре. Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран», — сказал он.

По словам Лаврова, раньше русские братья были друзьями для черногорцев и македонцев. Они помогали в самые тяжелые времена, выступали в защиту православия на Балканах.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что как Северная Македония, так и Черногория хотели вступить в Евросоюз (ЕС), однако их втянули в НАТО, призывали присоединиться к антироссийским санкциям, начали разогревать русофобские настроения внутри стран.

Министр отметил, что он был в Черногории и Северной Македонии, видел, как в этих странах относятся к нашей общей истории, религии.

Он также поделился своими впечатлениями от памятника Высоцкому в Подгорице, на котором выбито четверостишие из его стихотворения про черногорцев.

«Заканчивается оно той самой фразой, выбитой на памятнике: «Мне одного рожденья мало, расти бы мне из двух корней, жаль, Черногория не стала второю Родиной моей», — процитировал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ указал на то, что Высоцкий был символом единства православных, славянских народов и великим человеком, а в Черногории «молились» на слова, которые он написал про гордый черногорский народ.

Ранее, 19 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о старте переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии. Северная Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года. Кроме них, на данный момент статус кандидатов на вступление в ЕС по-прежнему имеют Турция, Черногория и Сербия.

До этого, 12 июня, Черногория официально поддержала шестой пакет санкций ЕС против России из-за специальной операции РФ по защите Донбасса.

Накануне стало известно, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости граждан России.

Между тем посол России в Черногории Владислав Масленников 8 июня сообщил, что страна отключила вещание российских телеканалов на своей территории.

Ранее, 7 июня, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что Подгорица выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова.

20 апреля посол России в Черногории Владислав Масленников заявил, что Черногория фактически приносит свои отношения с Россией в жертву перспективе вступления в Евросоюз (ЕС) в будущем. По его словам, расчет Черногории на то, что «починить» эти отношения можно будет когда-то позже, и уже с позиции члена ЕС, явно наивны.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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