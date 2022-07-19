Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 19 июля объявила о старте переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

«Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Вы продемонстрировали стойкость, приверженность нашим ценностям и верховенству права, вы боролись с коррупцией, у вас свободные СМИ, вы провели множество реформ. Народы Албании и Северной Македонии заслуживают этого, и однажды мы поприветствуем Албанию и Северную Македонию как полноправных членов ЕС», — рассказала глава Еврокомиссии.

Албания является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2005 года, а Северная Македония — с 2014 года. Кроме них, на данный момент статус кандидатов на вступление в ЕС по-прежнему имеют Турция, Черногория и Сербия.

Ранее, 23 июля, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Зеленский, в свою очередь, тогда же отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.