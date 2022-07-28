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Reuters: Египет расторг контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы из Украины

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Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) расторгло с Украиной контракт на отгрузку 240 тыс. т пшеницы, который был заключен еще в декабре 2021 года. Доставка стала затруднительной после начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, сообщает 28 июля Reuters со ссылкой на источники.

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Так, по данным агентства, транспортировку должны были реализовать украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade, а еще одна партия ожидает отправки из порта Черноморска в рамках действующего соглашения. При этом в контрактах не прописан пункт о расторжении в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Всего на Украине находится примерно 300 тыс. т пшеницы, которую должны были отправить в Египет. Стоимость 1 т зерна составляет от $346 до $360 уже с расходами на доставку. В апреле за то же количество Египет заплатил около $494,3.

За день до известия о разрыве контракта замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко анонсировал выход первых судов из украинских портов уже «в ближайшее время». Для контроля за бесперебойной транспортировкой пшеницы в Стамбуле создали Совместный координационный центр по вывозу зерна, в котором также присутствует российская делегация.

22 июля в Стамбуле меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Незадолго до этого аналогичный документ был утвержден и подписан ООН, Анкарой и Киевом.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Еще 24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

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