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Минобороны показало работу РСЗО «Град» по позициям ВФУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно в четверг, 28 июля.

В ходе спецоперации расчетами беспилотных летательных аппаратов первого армейского корпуса НМ ДНР были вскрыты замаскированные в лесном массиве позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ). Координаты ротного опорного пункта были переданы артиллеристам.

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После уточнения координат по укрепрайонам был нанесен удар батареи реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».
Отработав огневую задачу, расчеты сменили огневую позицию. В ночное время «реактивщики» нанесли удар по выявленной бронетехнике. Контроль точности поражения позиций противника осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны показало кадры контрбатарейной борьбы с артиллерийскими расчетами радикалов. На видео показано, как ведут стрельбу артиллеристы второго корпуса НМ Луганской Народной Республики.

26 июля были опубликованы кадры удара по наблюдательному пункту ВФУ в Донецкой Народной Республике. На записи с высоты птичьего полета видно, как стремительно падают несколько снарядов. В результате поражения цели над зданием заметен дым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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