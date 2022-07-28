Минобороны показало работу РСЗО «Град» по позициям ВФУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно в четверг, 28 июля.

В ходе спецоперации расчетами беспилотных летательных аппаратов первого армейского корпуса НМ ДНР были вскрыты замаскированные в лесном массиве позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ). Координаты ротного опорного пункта были переданы артиллеристам.

После уточнения координат по укрепрайонам был нанесен удар батареи реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

Отработав огневую задачу, расчеты сменили огневую позицию. В ночное время «реактивщики» нанесли удар по выявленной бронетехнике. Контроль точности поражения позиций противника осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны показало кадры контрбатарейной борьбы с артиллерийскими расчетами радикалов. На видео показано, как ведут стрельбу артиллеристы второго корпуса НМ Луганской Народной Республики.

26 июля были опубликованы кадры удара по наблюдательному пункту ВФУ в Донецкой Народной Республике. На записи с высоты птичьего полета видно, как стремительно падают несколько снарядов. В результате поражения цели над зданием заметен дым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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