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Опубликованы кадры удара по наблюдательному пункту ВСУ в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры удара по наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На записи с высоты птичьего полета видно, как стремительно падают несколько снарядов. В результате поражения цели над зданием заметен дым.

Силы народной милиции ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭЦ. Онлайн спецоперации 26 июля
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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы с применением высокоточного оружия ликвидировали в районе Николаева артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ. По его словам, потери личного состава и вооружения украинской стороны превысили 70%.

Кроме того, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе Константиновки ДНР было уничтожено более 40 иностранных наемников.

По данным Минобороны РФ на 26 июля, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотников, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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