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ВС России уничтожили более 40 наемников в ДНР

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Большинство боевиков были выходцами из Польши.

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — рассказал Конашенков.

В Минобороны РФ также доложили об уничтожении свыше 70% личного состава и вооружения артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным ударом в районе Николаева.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники», — отметил Конашенков.

23 июля издание Politico заявило о гибели четверых наемников на территории восточной части ДНР. Двое являлись гражданами Канады и Швеции, и двое приехали из США.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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