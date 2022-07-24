Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Река Бзугу вышла из берегов после сильного ливня в Сочи
Мир
Самолет Mahan Air совершил вынужденную посадку в Тегеране
Спорт
На Кубке России по водно-моторному спорту участник сломал позвоночник
Мир
Захарова анонсировала встречу Лаврова с властями Египта 24 июля
Мир
Стало известно о состоянии заболевшего оспой обезьян россиянина
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет
Спорт
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
Мир
В МИД Турции вызвали шведского дипломата
Мир
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сюжет:

Politico узнала о гибели четырех иностранных наемников в Донбассе

Politico узнала о гибели четырех наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе
0
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин Канады, Швеции и еще два наемника из США погибли в результате танковой атаки со стороны ВС РФ в восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет 23 июля Politico.

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
Больше всего иностранцев прибыли в соседнюю страну из Польши

Отмечается, что трагических для наемников обстрел произошел еще 18 июля. Убитыми американцами были Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг. Имена погибших наемников из Канады и Швеции — Эмиль-Антуан Рой-Сируа и Эдвард Селандер.

Мужчины входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базировалось недалеко от Северска, уточняется в материале.

Рассказывается, что боевики были переброшены в село Григоровка около Северска, где «ребятам была поставлена ​​задача занять свои огневые позиции» и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку. При выполнении задания иностранные бойцы попали в засаду и были убиты снарядом.

Ранее в этот день Госдепартамент США подтвердил гибель двух американцев в боевых действиях Донбассе. Представитель Госдепа отметил, что семьям погибших оказывается консульская помощь.

До этого, 21 июля, стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. В результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов, передавал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12 июля Минобороны России сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, для Киева наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров. Он объяснил, что с их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022