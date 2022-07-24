Гражданин Канады, Швеции и еще два наемника из США погибли в результате танковой атаки со стороны ВС РФ в восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет 23 июля Politico.

Отмечается, что трагических для наемников обстрел произошел еще 18 июля. Убитыми американцами были Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг. Имена погибших наемников из Канады и Швеции — Эмиль-Антуан Рой-Сируа и Эдвард Селандер.

Мужчины входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базировалось недалеко от Северска, уточняется в материале.

Рассказывается, что боевики были переброшены в село Григоровка около Северска, где «ребятам была поставлена ​​задача занять свои огневые позиции» и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку. При выполнении задания иностранные бойцы попали в засаду и были убиты снарядом.

Ранее в этот день Госдепартамент США подтвердил гибель двух американцев в боевых действиях Донбассе. Представитель Госдепа отметил, что семьям погибших оказывается консульская помощь.

До этого, 21 июля, стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. В результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов, передавал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12 июля Минобороны России сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, для Киева наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров. Он объяснил, что с их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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