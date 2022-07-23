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Госдеп подтвердил гибель двух американцев в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Hauke Schröder
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Двое американцев, которые сражались в рядах ВСУ, погибли в боевых действиях на территории восточной части Украины. Об этом сообщил 22 июля телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе Украины», — привел телеканала слова представителя.

Отмечается, что семьям погибших оказывается консульская помощь. Другие подробности в Госдепе приводить отказались, ссылаясь на желание выразить знак уважения родственникам и друзьям бойцов.

Ранее, 21 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара. 16 июля ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области, учтони лон.

Только за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске.

До этого, 15 июля, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти британского наемника Пола Ури. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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