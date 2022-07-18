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В МИД РФ прокомментировали реакцию Лондона на смерть британского наемника в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лондон неуместно стремится политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом 18 июля говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что Ури скончался 10 июля из-за тяжелых заболеваний, а также сильного стресса, связанного с пленением и нежеланием британских властей заниматься его судьбой.

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«Теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании. Рассуждения политиков типа [главы МИД Великобритании Лиз] Трасс о непризнании народных республик — это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах», — заявила дипломат.

Она также добавила, что несмотря на обращения российской стороны, Лондон не предоставил информацию о смерти в Великобритании российских граждан, а также продолжает укрывать россиян, которые вступили в конфликт с законом РФ.

«Проблема в крайнем непрофессионализме британской внешнеполитической службы, которая превратилась в подобие туристического агентства по катанию на танках, забыв азы дипломатии», — заключила Захарова.

О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Тогда же Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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