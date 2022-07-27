Заявка «Аурус» победила в конкурсе на заключение СПИКа по гибридным авто
Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией «АУРУС» по выпуску автомобилей с гибридным двигателем. Об этом говорится в релизе, поступившем 27 июля «Известиям».
Решение принято межведомственной комиссией по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов.
«Отмечу, это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой», — заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
По его словам, в проект инвестируют более 4,7 млрд рублей. Контракт предусматривает изготовление более 7,5 тыс. автомобилей.
В 2022 году был также подписан СПИК с компанией «Моторинвест». 14 июля Минпромторг сообщил о том, что производство электромобилей Evolute начнется в РФ в сентябре. Электромобили будут производиться на заводе «Моторинвест» в Липецке.