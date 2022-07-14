В Минпромторге заявили о начале производства электромобилей Evolute в сентябре

Производство электромобилей Evolute начнется в сентябре, тогда же они поступят в продажу. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Электромобили будут производиться на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Ранее в этот день Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а на Evolute будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

О том, что в Липецкой области запускается производство российских электромобилей под брендом Evolute стало известно 22 марта. Отмечалось, что «Моторинвест» вложит 13 млрд рублей в организацию производства электромобилей за 11 лет. За это время планируется произвести более 242 тыс. электромобилей пяти моделей глубокой степени локализации. Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.

Четыре модели легковых электромобилей начнут выпускать в Липецкой области в текущем году. Еще одну — пятую — запланировали к производству в 2023 году.