Литва увеличила квоту на число пассажиров в транзитных поездах из РФ

Поезда РЖД, следующие в Калининград и обратно, с августа смогут перевозить почти на 3 тыс. пассажиров в месяц больше, чем раньше, сообщила 27 июля пресс-служба РЖД «Известиям».

Перевозчик уточнил, что литовская сторона согласовала увеличение квоты.

«По согласованию с министерством иностранных дел Литовской Республики и Службой охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики принято решение, что с августа 2022 года максимальное количество пассажиров, следующих по территории государства в одном транзитном поезде, будет увеличено до 300 (ранее оно составляло до 250 пассажиров)», — отметили в РЖД.

В Калининградскую область с основной территории России ходят четыре поезда: два «московских» поезда (фирменный «Янтарь» и № 148/147), поезд Санкт-Петербург – Калининград и состав сообщением до Адлера.

Квота, ограничивающая количество пассажиров в одном транзитном поезде, была введена литовской стороной еще в 2020 году, чтобы минимизировать контакты людей в вагонах.

Одновременно с этим Литва запретила посадку/высадку пассажиров в городах на территории страны. Это ограничение еще в силе.

26 июля губернатор Калининградской области России Антон Алиханов сообщил, что после разблокировки транзита в регион через Литву прибыл первый поезд с цементом. По его словам, это снимет некоторую напряженность, которая возникла ранее на рынке строительных материалов.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

14 июля Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии.