Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как сообщили в среду, 27 июля, агентству BNS в министерстве внутренних дел Литвы, решение было принято с учетом предложения литовского МИДа.

Уточняется, что патриарх Кирилл был внесен в список нежелательных лиц 23 июня, но об этом пока до сих пор публично не сообщалось. Глава РПЦ вошел в данный список из-за поддержки им специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как указали в МВД Литвы, предстоятель Русской православной церкви «является одним из самых активных сторонников» российских действий на Украине, поэтому он не сможет посетить эту страну Балтии до 23 июня 2027 года.

Ранее, 8 июля, в посольстве РФ в Оттаве предупредили, что очередные антироссийские санкции Канады, которые направлены против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются проявлением «хамства и мракобесия». В связи с этим ответ Москвы будет дан незамедлительно.

До этого, 16 июня, рестрикции в отношении патриарха Кирилла также за поддержку им спецоперации РФ по защите Донбасса ввела Великобритания.

В то же время, комментируя ситуацию, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсурдными и контрпродуктивными.

До этого, 2 июня, Европейский союз (ЕС) отказывался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии. Агентство Reuters уточняло 6 мая, что Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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