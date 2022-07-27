Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Мир
В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км
Мир
Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Сюжет:

Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву до 2027 года

0
Фото: patriarchia.ru/Олег Варов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как сообщили в среду, 27 июля, агентству BNS в министерстве внутренних дел Литвы, решение было принято с учетом предложения литовского МИДа.

Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
Москва задумалась над полным запретом на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику

Уточняется, что патриарх Кирилл был внесен в список нежелательных лиц 23 июня, но об этом пока до сих пор публично не сообщалось. Глава РПЦ вошел в данный список из-за поддержки им специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как указали в МВД Литвы, предстоятель Русской православной церкви «является одним из самых активных сторонников» российских действий на Украине, поэтому он не сможет посетить эту страну Балтии до 23 июня 2027 года.

Ранее, 8 июля, в посольстве РФ в Оттаве предупредили, что очередные антироссийские санкции Канады, которые направлены против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются проявлением «хамства и мракобесия». В связи с этим ответ Москвы будет дан незамедлительно.

До этого, 16 июня, рестрикции в отношении патриарха Кирилла также за поддержку им спецоперации РФ по защите Донбасса ввела Великобритания.

В то же время, комментируя ситуацию, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсурдными и контрпродуктивными.

До этого, 2 июня, Европейский союз (ЕС) отказывался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии. Агентство Reuters уточняло 6 мая, что Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022