Посольство РФ назвало хамством санкции Канады против патриарха Кирилла

Очередные антироссийские санкции Канады, которые направлены против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются проявлением «хамства и мракобесия», ответ Москвы будет дан незамедлительно. Об этом заявил 8 июля в посольстве РФ в Оттаве.

«Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий. Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в сообщении российской дипломатической миссии в Канаде.

То факт, что канадская сторона ввела рестрикции в отношении российских журналистов, говорит о полном нежелании властей Канады допускать публичную демонстрацию истинной картины происходящего на Украине и вокруг нее. Это является «неприкрытой цензурой и ограничением свободы слова, подчеркивает тоталитарную суть канадской квазидемократии».

О том, что в санкционный список Канады попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, стало известно ранее в этот день.

В правительстве страны сообщили также, что ограничительные введены в отношении 29 физлиц и 15 компаний. Под запретом на ввоз в Канаду попал и ряд золотых изделий из РФ.

В санкционный список Канады вошли такие журналисты, как Олег Добродеев, Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Алексей Пиманов, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян, Аркадий Мамонтов, Ирина Волк.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что санкции против патриарха могли ввести только сатанисты.

До этого, 16 июня, рестрикции в отношении патриарха Кирилла ввела Великобритания. Уточнялось, что он попал в черный список за поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса.

В то же время, комментируя ситуацию, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются абсурдными и контрпродуктивными.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.