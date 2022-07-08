Захарова отреагировала на введение Канадой санкций против патриарха Кирилла

Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала введение Канадой рестрикций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О данном решении канадского правительства стало известно ранее в этот день. Кроме того, санкции введены против 15 компаний и 29 физических лиц, в том числе и в отношении Захаровой. Реагируя на эту новость, представитель МИД отметила, что ее это не удивило.

Помимо этого, Канада запретила ввоз из России некоторых золотых изделий.

До этого, 16 июня, рестрикции в отношении патриарха Кирилла ввела Великобритания. Уточнялось, что он попал в черный список за поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса.

Тогда Захарова заявила, что это «все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой».

2 мая сообщалось, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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