Канада внесла в санкционный список ряд российских журналистов и СМИ

Канада внесла в санкционный список ряд российских журналистов. Об этом говорится в сообщении канадского правительства.

В список вошли, в том числе, Олег Добродеев, Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Алексей Пиманов, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян, Аркадий Мамонтов, Ирина Волк и другие.

Также Канада ввела рестрикции в отношении российских СМИ, в том числе ТАСС, RT, Sputnik, НТВ, Первый канал, Россия-1 и других, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попали в санкционный список Канады, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 16 июня, Великобританией были введены санкции в отношении патриарха Кирилла. Причиной этому послужила поддержка с его стороны российской специальной военной операции на Украине.

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал это абсурдом и контрпродуктивностью. Как подчеркнул Легойда, «церковь является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить».

Захарова тогда заявила, что «всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой».

Некоторые государства вводят очередные санкции в отношении российской стороны в ответ на специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Россия начала 24 февраля. Этому решению предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой оказать помощь и поддержку, а также дальнейшее признание российской стороной независимости Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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