В Минобороны РФ заявили о полном уничтожении одной из рот ВСУ в ДНР
В районе Артемовска (название города согласно закону Украины — Бахмут. — Ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Об этом 27 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, сообщается, что в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также стало известно, что на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» в Николаеве высокоточным оружием Воздушно-космических сил России уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — добавили в ведомстве.
Ранее в этот день офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили свои позиции в районе Артемовска и Соледара в ДНР. По его словам, дооборудованы новые фортификационные сооружения, на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная средствами противовоздушной обороны и артиллерии, противотанковыми средствами.
Накануне Марочко сообщил, что вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей Артемовска, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Он отметил, что основные задачи будут возложены на подразделения, дислоцирующиеся в населенном пункте Часов Яр.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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