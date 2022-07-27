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В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ в районе Артемовска и Соледара

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ укрепили свои позиции в районе Артемовска и Соледара
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 27 июля офицер второго корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Отмечается усиление позиций противника в районе Артемовска и Соледара. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами противовоздушной обороны и артиллерии», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Накануне командир батальона «Русь» с позывным Вульф рассказал «Известиям» об обстановке в Авдеевке. По его словам, усилия украинских боевиков выдвинуты на вторые, третьи линии обороны. При этом, отметил командир, бойцам ДНР удалось нанести неонацистам существенные потери.

18 июля официальный представитель первого корпуса Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что военным республики удалось взять Авдеевку в полукольцо, а путь из нее в Константиновку был заблокирован в двух местах.

Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории ДНР от украинских военных.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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