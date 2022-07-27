В ФРГ сообщили о сокращении поставок газа по «Северному потоку» до 20% мощности
С 9:00 мск в среду, 27 июля, поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч, что составляет всего 20% от мощности газопровода. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.
«С 27.07.2022, 8 утра (9:00 мск), 1,28 млн куб. м/ч, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», было транспортировано по «Северному потоку-1» в соответствии с заявлением», — говорится в пресс-релизе Gascade.
Ранее в этот же день в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 20% от максимальной мощности в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 27 июля будет составлять до 33 млн куб. м в сутки.
В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё-таки отправила оборудование в Германию.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.
Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.