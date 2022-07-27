«Газпром» сообщил о снижении мощности подачи газа по «Северному потоку» до 20%

Поставки российского газа по газопроводу «Северному потоку» снизятся до 20% от максимальной мощности с 07:00 мск в среду, 27 июля, сказано в Telegram-канале «Газпрома».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении.

Сокращение мощности трубопровода происходит из-за остановки работы еще одной турбины. Сроки передачи компанией Siemens отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» неясны.

25 июля компания «Газпром» объявила о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это объяснили окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё-таки отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.