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Bloomberg рассказало о законопроекте сената США по введению санкций против КНР

Bloomberg: сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю
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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, согласно которому предлагается штрафовать любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. Об этом 26 июля рассказало агентство Bloomberg.

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Сенатор Марко Рубио, возглавивший инициативную группу законопроекта, обосновал его тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — сказал он в своем заявлении, — сказал он.

В случае, если законопроект будет принят и Америке, удастся прекратить поставки нефти из России в Китай, это может привести к более жесткой конкуренции КНР с другими крупными покупателями, в том числе Индией, за нефть от других поставщиков — Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует повышение цен на сырье.

Это противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, направленной на фиксацию цены на энергоресурсы, отмечает издание. Кроме того, республиканцы могут проиграть голосование в Сенате США, так как в данный момент он контролируется демократами.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи. В то же время Прайс подчеркнул, что США в настоящее время не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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