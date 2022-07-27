Bloomberg рассказало о законопроекте сената США по введению санкций против КНР

Американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, согласно которому предлагается штрафовать любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. Об этом 26 июля рассказало агентство Bloomberg.

Сенатор Марко Рубио, возглавивший инициативную группу законопроекта, обосновал его тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — сказал он в своем заявлении, — сказал он.

В случае, если законопроект будет принят и Америке, удастся прекратить поставки нефти из России в Китай, это может привести к более жесткой конкуренции КНР с другими крупными покупателями, в том числе Индией, за нефть от других поставщиков — Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует повышение цен на сырье.

Это противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, направленной на фиксацию цены на энергоресурсы, отмечает издание. Кроме того, республиканцы могут проиграть голосование в Сенате США, так как в данный момент он контролируется демократами.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи. В то же время Прайс подчеркнул, что США в настоящее время не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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