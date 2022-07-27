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Акционеры Twitter в сентябре проведут голосование по продаже компании Маску

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Фото: TASS/EPA/SARAH YENESEL
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Американская компания Twitter проведет 13 сентября голосование среди акционеров по продаже компании предпринимателю Илону Маску. Соответствующий документ появился сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США во вторник, 26 июля.

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«Мы привержены закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что акционеры смогут проголосовать дистанционно.

Кроме того, 12 июля компания подала в суд на Маска, чтобы тот завершил сделку по покупке социальной сети за $44 млрд. Иск был подан в штате Делавер, который в прошлом не позволял компаниям отказываться от сделок.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

8 июля стало известно, что Маск решил отказаться от приобретения соцсети.

Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной стал отказ от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. 7 июля издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.

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