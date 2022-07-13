Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию

Компания Twitter подала в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы тот завершил сделку по покупке социальной сети за $44 млрд. Об этом во вторник, 12 июля, пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что иск был подан в канцлерский суд американского штата Делавер, который в прошлом не позволял компаниям отказываться от сделок, и прогнозирует, что судебная тяжба окажется продолжительной.

«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить его выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению сделки при выполнении нескольких нереализованных условий», — приводит издание выдержку из документа, переданного в суд.

В Twitter сообщили, что миллиардер использовал свои жалобы на непредоставление ему информации о спам-ботах как предлог, чтобы уклониться от соглашения по покупке социальной сети.

В материале подчеркивается, что если Маск «успешно выпутается» из сделки с Twitter, это может иметь катастрофические последствия для компании. Сообщается также, что ее акции уже упали более чем на 35%.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи. 8 июля стало известно, что Маск решил отказаться от приобретения соцсети.

Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной стал отказ от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. 7 июля издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Илона Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.