В Минстрое разъяснили положения проекта по цифровизации ЖКХ

Предложения Минстроя РФ в рамках проекта по цифровизации ЖКХ не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, изменения в первую очередь направлены на стимулирование инвестиционной эффективности и увеличение темпов цифровизации коммунальной инфраструктуры.

​«Предложения в рамках проекта постановления не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги утверждаются в конце года распоряжением правительства Российской Федерации», — сказали в Минстрое.

В ведомстве напомнили, что тарифы изменяются один раз в год — с 1 июля.

При этом повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов не допускается. Таким образом все изменения тарифов будут осуществляться в рамках установленных предельных индексов.

Ранее в этот же день стало известно, что Минстрой разработал проект постановления правительства, в котором предлагается включать расходы на цифровизацию отрасли теплоснабжения и водоснабжения в тарифы на тепло и воду. Речь идет об умных счетчиках и датчиках, сайтах и программах для передачи данных. Соответствующий проект постановления правительства Минстрой разослал в профильные ведомства. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники и само ведомство.

Отмечалось, что повышение тарифов на воду и тепло должно помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Это поможет снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок ее службы.

Как заявил «Известиям» 26 июля депутат Совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов, россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) инициативу Минстроя также не поддержали. Там отметили, что возражают против изменения принципов предельных индексов платы граждан, указав на то, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования ее необходимости.