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Депутат заявил о неготовности россиян к оплате цифровизации передачи данных ЖКХ

Депутат Шагизиганов заявил о неготовности россиян к оплате цифровизации передачи данных ЖКХ
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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду. Об этом заявил «Известиям» депутат Совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов во вторник, 26 июля.

«Принять решение о переходе на такие счетчики можно через общее собрание собственников. Тем не менее сейчас жители не готовы за свой счет оплачивать цифровизацию процесса передачи данных», — сказал он.

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Для внедрения системы необходимы долгосрочные инвестиции, поскольку процесс очень затратный, считает депутат.

«Замена индивидуальных приборов учета коснется каждого помещения, поэтому это очень капиталоемкий процесс, либо это приведет к превышению предельного индекса», — добавил он.

Шагизиганов рассказал, что «умные» приборы учета позволяют замерять траты на отопление и электроэнергию. Ресурсоснабжающие организации (РСО) смогут собирать ежемесячные актуальные данные без участия жителей. Это удобно как жителям, так и организациям, у которых заключены прямые договоры с собственниками. Данные будут поступать в организации напрямую, что позволит выставлять начисления, не занимаясь постоянными корректировками.

Ранее в этот же день стало известно, что Минстрой разработал проект постановления правительства, в котором предлагается включать расходы на цифровизацию отрасли теплоснабжения и водоснабжения в тарифы на тепло и воду. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники и само ведомство.

Отмечалось, что повышение тарифов на воду и тепло должно помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Она предусматривает установку типовых систем управления снабжением ресурсами, включая интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий. Это поможет снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок ее службы, полагают в Минстрое.

В ФАС сообщили, что не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан. Возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования ее необходимости, добавили там.

В конце эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил «Известиям», что в июле – начале августа россияне получат платежки ЖКХ с увеличенными тарифами до 6,5%. По его словам, на 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции.

Ранее в том же месяце «Известия» писали, что тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, отмечали в ФАС.

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