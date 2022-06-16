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Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2%–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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Самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%). Наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ — в Чеченкой республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

Допустимое повышение власти определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе; это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора.

Расценки на коммунальные услуги повышают раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции, напомнил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сводить счетчики: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,2-6,5%»

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