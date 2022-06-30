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В конце июля россияне получат подорожавшие платежки ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В конце июля — начале августа россияне получат платежки ЖКХ с увеличенными до 6,5% тарифами, заявил «Известиям» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Как ранее писали «Известия», тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%).

Напротив, наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ — в Чеченкой Республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

На 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции, считает Склянчук.

30 июня зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Известиям» о необходимости новой строки в платежках ЖКХ. По ее словам, строку за текущий ремонт следует вынести в платежках отдельно и полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы.

20 июня сообщалось, что Минстрой РФ разработал законопроект, регулирующий функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов. Так, правительство обязуется устанавливать перечень расходов на ЖКХ-услуги в поселках для определения размера платы для жителей, то есть за содержание общего имущества.

Кроме того, 8 июня заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько сообщил, что Минстрой рассмотрит инициативу об индексации платы за содержание общего имущества в домах без дополнительного согласования с собственниками в соответствии с установленным порядком.

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