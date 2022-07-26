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Porsche 911 GT3 RS будет запущен в серию 17 августа

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Фото: porsche.com
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Производство автомобиля Porsche 911 GT3 RS — одной из самых ожидаемых машин в мире — стартует 17 августа. Об этом 26 июля сообщило американское издание СarBuzz.

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Новый Porsche GT3 будет являть собой симбиоз 911 RSR со средним расположением двигателя и 911 GT3 R GT с задним расположением мотора.

Сотрудники издания назвали новый автомобиль лучшей трековой игрушкой из Цуффенхаузена.

«Новый 911 GT3 RS еще лучше оптимизирован для использования на треке, чем его предшественники. Спонтанно реагирующий высокооборотистый шестицилиндровый оппозитный двигатель объемом 4 л и мощностью около 500 л.с. оказался идеальным для использования машины на трековых днях и клубных спортивных мероприятиях», — пояснил создатель модели Андреас Преунингер.

Издание сообщило, что новый Porsche наверняка продемонстрирует некоторые улучшения в конструкции шасси и подвески. Достаточно сказать, что новая модель будет предлагаться с изготовленными на заказ шинами P Zero Trofeo RS от Pirell.

Кроме того, стало известно, что за активную аэродинамику будет отвечать заднее антикрыло в стиле F1. В CarBuzz отметили, что на шпионских снимках было хорошо видно, что в салоне автомобиля появится специальный руль.

21 июля китайский гигант поисковой системы Baidu Inc сообщил, что сделал автономный автомобиль со съемным рулевым колесом. У машины будет восемь лидаров и 12 камер, которые будут фиксировать ситуацию вокруг беспилотника. Производитель будет предлагать свою разработку как в комплектациях с традиционным рулевым колесом, так и без него.

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