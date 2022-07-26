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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг агентства «Сохнут»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Ситуацию вокруг агентства «Сохнут», занимающегося в России вопросами репатриации, не стоит проецировать на весь комплекс отношений Израиля и РФ. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», — пояснил Песков.

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При этом, по его словам, все иностранные и российские организации, находящиеся на территории РФ, должны одинаково соблюдать действующее законодательство страны.

25 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил местному министерству иностранных дел в случае закрытия в России агентства «Сохнут» принять ряд «политических мер». Возможную ликвидацию офисов организации он назвал «серьезным событием».

Песков 22 июля назвал вероятное закрытие агентства «Сохнут» решением, вызванным необходимостью соблюдать российское законодательство. При этом он добавил, что это никак не связано с «утечкой мозгов».

21 июля появилась информация о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с еврейской диаспорой в России агентства «Сохнут».

Позже стало известно, что Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации.

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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