Израиль направит в Россию делегацию в связи с ситуацией вокруг «Сохнута»

В связи с возможной ликвидацией в России представительства еврейского агентства «Сохнут», занимающегося вопросом репатриации, премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации. Об этом сообщается 21 июля на сайте канцелярии политика.

«Оценив ситуацию, было принято решение на следующей неделе направить совместную делегацию в канцелярию премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и министерства абсорбции для обеспечения продолжения деятельности еврейского агентства в России», — говорится в заявлении.

Лапид указал на то, что еврейская община на территории РФ «тесно связана с Израилем», а ее значение возрастает с каждым новым политическим разговором с российскими политиками.

Ранее в этот же день Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации НКО поддержки связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут».

Ранее, 11 июля, Минюст сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы агентства «Сохнут», но результаты проверки обнародовать не стал.