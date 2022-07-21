Минюст попросил суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с еврейской диаспорой в России агентства «Сохнут». Об этом сообщили 21 июля в Басманном суде Москвы.

«В суд поступил иск о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Беседа по иску назначена на 28 июля.

Ранее, 11 июля, Минюст сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы «Сохнута», но результаты проверки обнародовать не стал. В июле же стало известно, что российские власти потребовали от «Сохнута» приостановить деятельность в РФ, однако организация информацию о прекращении своей работы опровергла.

Ранее, 28 июня, Госдума приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Она была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Уточняется, что оператором системы станет Минюст. Данные о причастных к экстремистским организациям лицах будут направляться туда из МВД и Федеральной налоговой службы РФ.