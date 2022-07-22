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В Кремле прокомментировали ликвидацию агентства «Сохнут»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Решение о ликвидации связанного агентства «Сохнут» вызвано необходимостью соблюдать российское законодательство. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

За разъяснением причин он порекомендовал обращаться в Минюст России.

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«Нет, это не связано с «утечкой мозгов», это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, который принял это решение», — ответил журналистам Песков.

Накануне стало известно о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с еврейской диаспорой в России агентства «Сохнут».

Позже стало известно, что в связи с возможной ликвидацией в России представительства еврейского агентства «Сохнут», занимающегося вопросом репатриации, премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации. Отмечается, что делегация будет направлена в Россию на следующей неделе.

Лапид указал на то, что еврейская община на территории РФ «тесно связана с Израилем», а ее значение возрастает с каждым новым политическим разговором с российскими политиками.

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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