Премьер Израиля поручил разработать меры в случае закрытия «Сохнут» в России

В случае ликвидации Россией агентства «Сохнут», занимающегося вопросами репатриации, в отношении РФ будет принят ряд «политических мер». Такое поручение 25 июля дал премьер-министр Израиля Яир Лапид местному министерству иностранных дел, передает Israel Hayom.

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием», — сказал Лапид.

Однако некоторые члены политических партий считают, что в меры против России должен «входить и пряник, а не только кнут». Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с изданием предположил, что Лапид может пригрозить жесткими мерами и присоединением к западным санкциям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 июля назвал ликвидацию агентства «Сохнут» решением, вызванным необходимостью соблюдать российское законодательство. При этом он добавил, что это никак не связано с «утечкой мозгов».

21 июля появилась информация о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с еврейской диаспорой в России агентства «Сохнут».

Позже стало известно, что в связи с возможной ликвидацией в России представительства еврейского агентства «Сохнут», занимающегося вопросом репатриации, Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации. Отмечается, что делегация будет направлена в Россию уже на этой неделе.

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.