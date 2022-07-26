Le Monde указала на истощение ресурсов ЕС по введению санкций против России

Французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указала на истощение Евросоюзом (ЕС) возможностей по введению антироссийских санкций.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил 22 июля представитель французской дипмиссии, указав на то, что члены ЕС не собираются добровольно лишать себя российских энергоресурсов.

Евросоюз, по словам дипломата, с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

25 июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал «Известиям», что исключение ЕС из санкций сделок с Россией в том числе нефти в третьи страны является локальной мерой, которая, возможно, означает отсутствие в будущем новых препятствий для поставок энергоресурса из РФ в другие государства.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортировано из нее же.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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