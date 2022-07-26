За сутки в России потушили 41 лесной пожар на почти 2 тыс. га
Лесопожарные службы за сутки потушили 41 лесной пожар на почти 2 тыс. га. Об этом сообщает Авиалесоохрана. На полночь 26 июля в России действовало 113 очагов на площади почти 39 тыс. га, передает телеканал «Известия». Сильнее всего горят леса в Хабаровском крае и Якутии. Там площадь возгорания составляет 11 тыс. и почти 10 тыс. га соответственно. На тушении задействованы более 2,5 тыс. человек, 157 единиц техники и 34 воздушных судна.
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