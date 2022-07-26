За сутки в России потушили 41 лесной пожар на почти 2 тыс. га

За сутки в России потушили 41 лесной пожар на почти 2 тыс. га

2022-07-26 07:25:49

2022-07-26 07:25:49

2022-07-26 07:25:49

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