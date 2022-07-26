В Изюме рассказали об участвующих в восстановлении города жителях
В восстановлении города Изюм на территории Харьковской области принимают участие более 2 тыс. жителей. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал глава администрации Изюмского района Владислав Соколов.
«Если в марте у нас было пять-десять человек, то сейчас только в организациях, которые задействованы в восстановлении города, работают уже больше 2 тыс. человек», — передает слова Соколова ТАСС.
Он уточнил, что люди работают на добровольных началах и не получают зарплату, а также выразил надежду на восстановление города в кратчайшие сроки.
24 мая украинские войска с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, который расположен под Изюмом. Отмечается, что все местные жители заранее покинули населенный пункт. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили. В поселке любили отдыхать украинские судьи, прокуроры и бизнесмены.
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