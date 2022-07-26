Президент США рассказал о самочувствии при COVID-19

Американский лидер Джо Байден рассказал о своем самочувствии и возможности проспать две ночи. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 25 июля, в ходе виртуальной встречи с руководителями корпораций, на которой обсуждалась продолжающаяся в стране нехватка полупроводников.

«Я чувствую себя прекрасно. Я проспал две полных ночи», — приводит слова Байдена The Straits Times.

Поскольку супруги Байдена Джилл не было в городе, глава Белого дома сказал, что его собака уткнулась ему в грудь в понедельник утром и разбудила его.

«Я чувствую себя хорошо. Разве что голос всё еще хриплый», — добавил он о самочувствии.

Он сказал, что надеется вернуться к работе лично в конце этой недели, но уже работает по полному графику в резиденции примерно с 9:30 утра до 18:30.

Врач Байдена, доктор Кевин О'Коннор, заявил в служебной записке, опубликованной Белым домом, что симптомы Байдена «почти полностью исчезли».

«На данный момент он отмечает лишь некоторую остаточную заложенность носа и минимальную охриплость голоса», — сказано в записке доктора О'Коннора.

Врач повторил, что легкие Байдена оставались чистыми и он хорошо реагировал на лечение препаратом «Паксловид». В выходные врач отметил, что кашель и боли в теле американского президента уменьшились, одышки у него не было.

В прошлый четверг, 21 июля, Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач президента сообщил, что из характерных симптомов у Байдена — насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа сообщила, что риск тяжелого течения болезни заразившегося COVID-19 Байдена крайне низок.