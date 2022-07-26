Реклама
Прямой эфир
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины
Мир
В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР
Общество
Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%
Мир
МИД РФ опроверг планы по введению виз для граждан Украины
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Сюжет:

Госдеп сообщил об отсутствии возможностей для переговоров между РФ и Украиной

0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры между Россией и Украиной невозможны в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник, 25 июля.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Россия не показывает каких-либо признаков того, что она готова включиться в конструктивный диалог и конструктивную дипломатическую работу», — сказал он.

Так Прайс прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что у Москвы нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Киевом по более широкому кругу вопросов.

20 июля Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также указал, что США и Великобритания хотят превратить конфликт вокруг Украины в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

19 июля член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022