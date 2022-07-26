Госдеп сообщил об отсутствии возможностей для переговоров между РФ и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной невозможны в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник, 25 июля.

«Россия не показывает каких-либо признаков того, что она готова включиться в конструктивный диалог и конструктивную дипломатическую работу», — сказал он.



Так Прайс прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что у Москвы нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Киевом по более широкому кругу вопросов.

20 июля Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также указал, что США и Великобритания хотят превратить конфликт вокруг Украины в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

19 июля член переговорной группы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров условия, выдвигаемые со стороны РФ, будут качественно более жесткими.

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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