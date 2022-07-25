Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО

Байден опроверг утверждения о рецессии в США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден заявил, что не видит признаков ухудшения экономической ситуации в стране и уверен, что «США не собираются впадать в рецессию», пишет в понедельник, 25 июля, агентство Bloomberg.

Не надо печалиться: ударит ли по России мировая рецессия
Глобальную экономику ждут трудные годы, но зависимость РФ от финансовых рынков существенно ослабла

«На мой взгляд, мы не собираемся впадать в рецессию. Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого к устойчивому росту», — сказал Байден, отметив, что уровень безработицы в США в 3,6% является исторически низким.

Байден виртуально ответил в понедельник на вопросы журналистов после онлайн-встречи с руководителями корпораций, на которой обсуждалась продолжающаяся в стране нехватка полупроводников.

Агентство утверждает, что администрация Байдена хотя и признает сложность экономической ситуации, но явно преуменьшает данные, которые должны быть опубликованы в четверг на этой неделе (ежеквартальные данные по валовому внутреннему продукту). Они могут показать, что экономика США сокращается второй квартал подряд — явление, которое соответствует определению рецессии.

Но в Белом доме состояние американской экономики называют «технической рецессией», добавляя, что это не обязательно является реальной рецессией. Bloomberg отмечает, что на карту поставлена победа в политической битве с республиканцами по поводу эффективности политики Байдена в стимулировании постпандемического восстановления экономики.

24 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стране необходимо некоторое замедление экономики. Она отметила, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии. При этом она подчеркнула высокую инфляцию в стране и отсутствие признаков рецессии.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

В июне агентство Bloomberg заявило, что этот рост инфляции в США подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022