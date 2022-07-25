Байден опроверг утверждения о рецессии в США

Американский президент Джо Байден заявил, что не видит признаков ухудшения экономической ситуации в стране и уверен, что «США не собираются впадать в рецессию», пишет в понедельник, 25 июля, агентство Bloomberg.

«На мой взгляд, мы не собираемся впадать в рецессию. Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого к устойчивому росту», — сказал Байден, отметив, что уровень безработицы в США в 3,6% является исторически низким.

Байден виртуально ответил в понедельник на вопросы журналистов после онлайн-встречи с руководителями корпораций, на которой обсуждалась продолжающаяся в стране нехватка полупроводников.

Агентство утверждает, что администрация Байдена хотя и признает сложность экономической ситуации, но явно преуменьшает данные, которые должны быть опубликованы в четверг на этой неделе (ежеквартальные данные по валовому внутреннему продукту). Они могут показать, что экономика США сокращается второй квартал подряд — явление, которое соответствует определению рецессии.

Но в Белом доме состояние американской экономики называют «технической рецессией», добавляя, что это не обязательно является реальной рецессией. Bloomberg отмечает, что на карту поставлена победа в политической битве с республиканцами по поводу эффективности политики Байдена в стимулировании постпандемического восстановления экономики.

24 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стране необходимо некоторое замедление экономики. Она отметила, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии. При этом она подчеркнула высокую инфляцию в стране и отсутствие признаков рецессии.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

В июне агентство Bloomberg заявило, что этот рост инфляции в США подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.