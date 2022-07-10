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В США отметили замедление роста экономики страны

Глава минторга США Раймондо заявила о замедлении роста экономики страны
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что не видит оснований прогнозировать «серьезную рецессию» в американской экономике, но отметила риски замедления ее дальнейшего роста. Об этом финансист заявила 10 июля в эфире телеканала ABC News.

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Раймондо указала на «сильные основы американской экономики». Также она уточнила, что приоритетом властей остается борьба с инфляцией.

«Наша экономика на протяжении последних 1–1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами — на уровне 5–6%. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста», — отметила министр.

Она обратила внимание, что с выходом из пандемии американская экономика перейдет от активного роста к устойчивому.

«Мы восстановили все рабочие места после пандемии. Балансы домашних хозяйств людей сильны», — сказала она, подчеркнув, что компании набирают сотрудников.

О рецессии, которая может грозить экономике США, говорить не стоит, заключила министр.

Заявление Раймондо прозвучало после того, как 7 июня американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Из-за санкций сами страны Европы и США столкнулись с беспрецедентным ростом цен на топливо и продукты, а также с рекордной инфляцией.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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