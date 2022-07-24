Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

Глава минфина США назвала замедление экономики страны необходимостью

Глава минфина США Йеллен заявила, что замедление экономики страны — это не рецессия, а необходимость
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замедление экономики США является необходимостью. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен в беседе с NBC.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

Она подчеркнула, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии коронавируса.

«Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — сказала Йеллен.

Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

11 июля немецкое издание Wirtschafts Woche отметило, что экономика США не избежит рецессии, вопрос лишь в том — когда это произойдет. Одними из предпосылок к экономическому спаду можно считать планомерное снижение курсов на американских биржах и аналогичную ситуацию с процентными ставками по долговременным бондам. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом рынок «готовится» к возможной рецессии.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

В июне Bloomberg заявил, что этот рост инфляции в США подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022