Глава минфина США назвала замедление экономики страны необходимостью

Замедление экономики США является необходимостью. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен в беседе с NBC.

Она подчеркнула, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии коронавируса.

«Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — сказала Йеллен.

Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

11 июля немецкое издание Wirtschafts Woche отметило, что экономика США не избежит рецессии, вопрос лишь в том — когда это произойдет. Одними из предпосылок к экономическому спаду можно считать планомерное снижение курсов на американских биржах и аналогичную ситуацию с процентными ставками по долговременным бондам. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом рынок «готовится» к возможной рецессии.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

В июне Bloomberg заявил, что этот рост инфляции в США подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.