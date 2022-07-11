Американские эксперты заявили о неизбежной рецессии в США

Эксперты утверждают, что экономика США не избежит рецессии, вопрос лишь в том — когда это произойдет. Об этом пишет немецкое издание WirtschaftsWoche.

Одними из предпосылок к экономическому спаду можно считать планомерное снижение курсов на американских биржах и аналогичная ситуация с процентными ставками по долговременным бондам. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом рынок «готовится» к возможной рецессии.

Прогнозы о сроках варьируются от пессимистичных до откровенно мрачных. Чикагский университет провел опрос, в котором приняли участие 50 экономистов. Из них 70% уверены в том, что экономика США официально войдет в рецессию не позднее первого или второго квартала 2023 года. Данную точку зрения разделяют эксперты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований.

Между тем, проблемы в благосостоянии страны очевидны не только профессионалам, но и обычным гражданам. В последние месяцы жители Штатов в полной мере ощутили влияние инфляции: особенно по бюджету американцев ударили растущие цены на бензин и продукты питания. Общее настроение в таких условиях закономерно оставляет желать лучшего.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться, как минимум, с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

Заявление Раймондо прозвучало после того, как 7 июня американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года.