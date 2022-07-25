Рэпер Рич заявил о сброшенных масках после отъезда некоторых артистов из РФ

В последнее время «маски были сброшены», а многие несогласные со спецоперацией по защите Донбассе покинули Россию, отметил в понедельник, 25 июля, рэпер Рич в интервью на Youtube-канале Memorandum.

«Маски сброшены, люди, которые никогда не хотели в этом мире жить, уехали. Я остался и думаю, что сейчас всё встанет на свои места», — подчеркнул Рич.

Также он считает, что РФ нужно ускориться в том, чтобы отстаивать русский язык, русскую культуру и русских людей.

Кроме того, рэпер порекомендовал России перестать копировать всё западное и стать полностью суверенной страной.

«Сейчас появилась надежда, что наконец-то мы станем суверенной страной, не будем всё копировать с Запада, расставим точки над i. Что мы окончательно выяснили, что у нас свой сложный путь и мы будем топить за него до конца», — сказал российский исполнитель.

24 июня сообщалось, что участники группы Little Big теперь живут и работают в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation. В описании к ролику музыканты призвали остановить спецоперацию на Украине.

30 июня стало известно о появлении в Москве концертных афиш украинского исполнителя Макса Барских. На размещенных объявлениях было указано, что певец якобы выступит во Дворце культуры «Юбилейный» 26 августа, однако в Москве нет площадки с таким названием. ДК «Юбилейный» есть в подмосковных Мытищах. Представители площадки заявили «Известиям», что выступление Макса Барских не планируется.

Информация о возможном выступлении певца в России вызвала удивление у общественности в связи с его антироссийскими высказываниями. В марте Макс Барских выступил с критикой российской спецоперации по защите Донбасса, а также запретил использование своей музыки на территории РФ и отменил концерты. При этом артист отказался возвращать деньги за отмененные выступления.

В мае российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе в израильском Тель-Авиве.

Известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны. Среди осудивших артистов оказались лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, российский певец Олег Газманов, лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян, продюсер и владелец концертного агентства Аrt-Sintez Лев Клоц, Николай Басков.