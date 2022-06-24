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Little Big уехали из России

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Фото: commons.wikimedia.org/Okras
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Участники группы Little Big уехали теперь живут и работают в Лос-Анджелесе. Об этом говорится на сайте музыкальной группы.

Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube.

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В описании ролика музыканты призвали остановить спецоперацию по защите Донбасса.

В мае российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру.

Корреспондент «Известий» Виталий Ханин рассказал, что в Тель-Авиве певцы и актеры Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие встретились на одном мероприятии — форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы — в музее АНУ (Музее еврейского народа в переводе с английского. — Ред.) на территории кампуса Тель-Авивского университета. Поднялся и острый вопрос о возращении домой.

В свою очередь известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Среди осудивших артистов оказались: лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, российский певец Олег Газманов, лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян, продюсер и владелец концертного агентства Аrt-Sintez Лев Клоц, Николай Басков.

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