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Афиши с анонсом концерта певца Макса Барских появились в Москве

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Dmitry Golubovich
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Очевидцы сообщили о появлении в Москве концертных афиш исполнителя Макса Барских. Соответствующие кадры 30 июня опубликованы в Telegram-канале «Светские хроники».

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На размещенных объявлениях указано, что певец якобы выступит во Дворце культуры «Юбилейный» 26 августа.

В то же время в Москве нет площадки с таким названием. Однако ДК «Юбилейный» есть в подмосковных Мытищах. Представители площадки заявили «Известиям», что выступление Макса Барских не планируется.

Информация о возможном выступлении артиста в России вызвала удивление у общественности в связи с его антироссийскими высказываниями. В марте Макс Барских выступил с критикой российской спецоперации по защите Донбасса, а также запретил использование своей музыки на территории РФ и отменил концерты. При этом артист отказался возвращать деньги за отмененные выступления.

Однако позднее выяснилось, что певец не против дать концерты для россиян. Концертный директор артиста заявил, что Барских готов выступить на корпоративе российского бизнесмена за границей и с гонораром в долларах.

Антироссийская позиция исполнителя неоднократно подвергалась критике. Как отметил Иосиф Пригожин в беседе с «Известиям», украинский певец исполнял свои песни именно на русском языке. По его словам, артисты, которые агрессивно высказывались против РФ, должны быть наказаны.

20 апреля стало известно, что Барских попал в список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию.

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