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Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
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Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Луганская Народная Республика (ЛНР) с понедельника переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации. Об этом 25 июля сообщило министерство связи и массовых коммуникаций республики.

«С 25 июля 2022 года фиксированная связь республики переходит на номер в коде российской системы нумерации. Для звонков из РФ на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 — код города — номер абонента», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что абонентов мобильных операторов ЛНР и Донецкой народной республики включили в российский план нумерации в начале мая. Местные жители могут звонить в Россию по внутренним российским тарифам. Новый номер будет зеркальным к текущему, то есть последние семь цифр будут совпадать.

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